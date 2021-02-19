Москва, , 12:18 — REGNUM Иностранный турпоток в Стамбул (Турция) в 2020 году упал на 66,4%, до 5 млн человек. При этом лидерами по числу прибытий в Стамбул впервые стали туристы из России, сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

Так, за год турецкий город посетили 421 тыс. российских туристов, от общего числа туристов доля составила 8,42%. На втором месте Германия (375 тыс.), на третьем — Франция (227 тыс.). Также в топ-5 вошли Великобритания (202 тыс.) и Иран (174 тыс. туристов).

При этом отмечается, что из-за пандемии количество туристов из РФ в Стамбуле в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 41,6%. Но Стамбул потерял меньше иностранных туристов, чем Турция в целом — 39,3% против 72%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году чартеры в Анталью запланированы из 14 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск и др.

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