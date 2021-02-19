Москва, , 12:17 — REGNUM Сотрудники Большого театра в Москве покинули здание из-за сигнала о задымлении. Об этом 19 февраля сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Информация о задымлении поступила дежурным Центра управления в кризисных ситуациях столичного главка в 11:43. Прибывшие на место пожарные установили, что газовая система пожаротушения сработала, отреагировав на сценический дым.

«Загорания и задымления нет», — отметили в главке.

Здание до прибытия пожарных самостоятельно покинули 800 человек — сотрудников театра.