Москва, , 12:17 — REGNUM В России могут подорожать продукты питания, причиной повышения цен может стать рост стоимости пластиковой упаковки, который достиг 10−15%. Об этом сообщается в письме ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

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В письме, на которое ссылается газета «Коммерсантъ», отмечается, что с конца 2020 года участники союза получают от поставщиков пластиковой упаковки и плёнки предупреждения о росте цен на их продукцию на 10−15%. Последние объясняют это ростом стоимости приобретаемого ими сырья: гранул для производства полиэтилена. По их словам, цена полиэтилена с лета 2020 года выросла на 25−30% — до 115 тысяч рублей за тонну.

В силу того, что стоимость упаковочного материала является одним из факторов, от которого зависит себестоимость товаров и повлиять на который производители продуктов питания не могут, участники РПС обратились в ФАС с просьбой проверить информацию.

«С учётом изложенной информации, с целью недопущения дестабилизации ситуации на продовольственном рынке просим в рамках полномочий Федеральной антимонопольной службы проверить обоснованность повышения цен на упаковку по всей цепочке поставок», — отмечено в обращении.

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В ФАС России заявили, что получили обращение, и пообещали «принять меры реагирования в случае обнаружения признаков нарушения антимонопольного законодательства».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о возможном подорожании продуктов переработки мясной промышленности, в том числе колбасы и сосисок. Так, с просьбой повысить оптовые цены на свою продукцию к торговым сетям обратились участники рынка мясопереработки. Речь идёт о росте цен на 10−15%.

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