Пермь, , 12:14 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 243 случая заражения коронавирусом, что на два меньше предыдущего суточного показателя, сообщает 19 февраля оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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Среди новых носителей коронавируса 20 детей и 223 взрослых. В больницах лечение получают 32 человека, остальные 211 человек находятся дома под наблюдением врачей.

С конца марта 2020 года в Прикамье зафиксировано 44 878 носителя коронавируса. От COVID-19 оправились 37 069 человек.

На сегодняшний день в больницах лечатся 1087 пациентов. Из них 64 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Число жертв COVID-19 в Прикамье достигло 1640 (за последние сутки подтверждено девять летальных исходов). Кроме того, 1146 носителей коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний, в том числе трое за минувшие сутки.