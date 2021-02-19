Копенгаген, , 11:56 — REGNUM Последнее обновление для Hitman 3 позволило PC-геймерам перенести свой прогресс из предыдущих частей игры. Об этом 18 февраля сообщило издание Eurogamer.

Перенести свои сохранения из Hitman и Hitman 2 в Hitman 3 можно на специальной странице сайте IO Interactive — для этого потребуется связать свои аккаунты в Steam и Epic Game Store. Сообщается, что процедура будет полностью бесплатной.

Напомним, разработчики из IO Interactive пообещали добавить в Hitman 3 возможность переноса сохранений ещё до релиза игры. Однако вскоре выяснилось, что реализовать эту функцию не представляется возможным — тогда авторы проекта пообещали разобраться в ситуации и придумать подходящее решение.

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