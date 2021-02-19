Екатеринбург, , 12:15 — REGNUM В Свердловской области подтвердили 216 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 18 февраля 2021 года в области зарегистрировали 218 носителей вируса SARS-CoV-2. Нынешний показатель — минимальный за зиму 2020−2021 года. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 75 921 случай заражения коронавирусом.

За минувшие сутки диагноз подтвердили жителям Екатеринбурга (85 человек), Алапаевска, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Березовский, Богдановича, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Сухого Лога, Сысерти, Талицы.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловские власти допускают, что ключевые ограничения по коронавирусу снимут в регионе в июне-июле 2021 года.

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