Самара, , 11:54 — REGNUM 292 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

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Сообщается, что всего в регионе выявлено 45 986 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 42 244 человека, в том числе 290 человек выздоровели в минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в регионе не было констатировано ни одной смерти пациентов с COVID-19. Показатель смертности на 100 тысяч населения по региону составил 28,19 (по России — 56,43), а коэффициент летальности в регионе составляет 1,96 (в России — 1,99).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 февраля по области было выявлено 296 случаев заражения коронавирусом.

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