Мурманск, , 11:53 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области вывили 121 случай COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Наибольший прирост заболевших выявлен в областном центре (52), в Кандалакшском районе (16) и в Печенгском (14). На лечении с COVID-19 находятся 1314 человека.

За сутки в регионе скончались пять ковид-пациентов, общее число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 909.