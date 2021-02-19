Лондон, , 11:56 — REGNUM Правительство Великобритании объявило о создании Агентства перспективных исследований и изобретений (The Advanced Research & Invention Agency, ARIA), целью которого будет поддержка передовых, рискованных и дорогостоящих научных исследований. Об этом 19 февраля сообщается на сайте британского министерства по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Уточняется, что бюджет данного агентства составит £800 млн (почти $1,1 млрд) и во главе него будут находиться ведущие мировые ученые, которые станут определять сферы проводимых исследований и выделять на них финансирование без бюрократических проволочек.

Также указывается, что британское правительство рассчитывает, что новая организация поспособствует укреплению роли Британии, как ведущей научной державы и будет помогать в восстановлении экономики за счет инноваций. Ожидается, что ARIA должно заработать в полную силу к концу следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что Лондон обеспокоен чрезвычайным положением в Мьянме.