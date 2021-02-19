Москва, , 11:47 — REGNUM Происходящее с погодой на всем европейском континенте можно назвать настоящей зимней аномалией, праздником холода и мороза в Южной Европе, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя закрытие из-за снегопада Крымского моста.

«Снегопады и крепкий мороз накрыли и Крым, и Краснодарский край. Это очень некомфортная и стрессовая ситуация для жителей регионов. С точки зрения технической эксплуатации и безопасности Крымский мост точно не пострадает.

По оценке специалистов, МЧС и управляющей компании Упрдор «Тамань», по полосе моста движение из Крыма в сторону Кубани может быть восстановлено уже в ближайшие часы.

Важно отметить, что Крымский мост — это по-настоящему грандиозное инженерное сооружение, и никакие перепады температур ему не грозят.

Никаких признаков с коллапсом в передвижении или угрозе жизни граждан сегодня нет. С высокой вероятностью уже в ближайшие дни движение по мосту будет восстановлено», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Крымский мост временно перекрыли из-за сильного снегопада и бокового ветра.

Читайте также: Крымский мост временно перекрыли из-за непогоды