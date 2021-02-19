Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Игры Rage 2 и Absolute Drift: Zen Edition стали временно-бесплатными в магазине Epic Games Store. Об этом 19 февраля сообщает издание PCGamer.

Обе игры будут бесплатными до 25 февраля 2021 года. В рамках действия акции геймеры смогут навсегда добавить их в свою библиотеку.

Напомним, Epic Games Store — это популярный онлайн-магазин, занимающийся продажей видеоигр. Каждую неделю в нём проходит бесплатная раздача популярных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Воинов из For Honor теперь можно превратить в главного героя Shovel Knight

Читайте развитие сюжета: Создатели Outriders поделились подробностями будущей демоверсии