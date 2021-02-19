Ростов-на-Дону, , 11:46 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 320 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 19 февраля. Это на три случая меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 42 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (120), Батайске (15), Новочеркасске и Таганроге (по 13). 27,5% заболевших COVID-19 — жители региона в возрасте от 66 лет, 6,9% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области установлено 70 тыс. 326 случаев заражения коронавирусом.

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