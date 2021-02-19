Нижний Новгород, , 11:44 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 19 февраля выявили 416 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 417 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 92 970 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписан 441 человек, всего выздоровели с начала пандемии 84 988 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 12 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2349 человек. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 4217 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,8 тыс. коек, 803 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 0,96. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 19 февраля остаются свободными 23% коек.