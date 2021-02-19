Самара, , 11:48 — REGNUM Выплаты 65 врачам и 28 фельдшерам запланированы в текущем году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Самарской области. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Отмечается, что фельдшера, которые трудоустроились в районные поликлиники и больницы области с 2020 года, получают единовременную компенсационную выплату в размере 500 тысяч рублей или 750 тысяч рублей в зависимости от удаленности территории от областного центра, а доктора — один млн рублей или 1,5 млн рублей.

Сообщается, что кроме этого, в муниципальных образованиях области разработаны программы по созданию благоприятных условий для привлечения медицинского персонала на работу.

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