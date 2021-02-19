Монреаль, Канада, , 11:43 — REGNUM В многопользовательском экшене For Honor пройдёт необычное событие-кроссовер с игрой Shovel Knight. Об этом 18 февраля сообщило издание Kotaku.

В рамках действия события игроки смогут экипировать своих воинов доспехами и оружием из Shovel Knight. Оно продлится до 4 марта 2021 года.

Напомним, For Honor — это соревновательная игра, посвящённая сражениям средневековых рыцарей. Её разработкой занимается канадское подразделение компании Ubisoft.

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