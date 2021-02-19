Майкоп, , 11:36 — REGNUM В столице Адыгеи сегодня, 19 февраля, проводится общегородской субботник. Его объявила мэрия города Майкопа для ликвидации последствий мощных снегопадов.

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В мероприятии принимают участие сотрудники органов власти, предприятий и ведомств, неравнодушные горожане. В первую очередь от снега очищают общественные территории, особенно те, что находятся в непосредственной близости к социально значимым объектам.

С обращением выйти на субботник накануне обратился мэр города Андрей Гетманов. К очистке Майкопа от снега ранее были привлечены более 20 единиц специальной техники. В предыдущие дни со снежными заносами боролись, кроме подрядной организации, силы муниципальных учреждений, сторонние организации и предприятия, сообщили в мэрии. Помимо снега, борцы со стихией с помощью спецтехники удаляли наледь и сосульки с крыш школ, детских садов и многоквартирных домов. Также в первую очередь очищались проезды к многоэтажкам, в том числе для подъезда к ним машин регионального оператора для сбора мусора.

Как сообщало ИА REGNUM, в Адыгее в течение нескольких дней не прекращались снегопады. В республике объявлен режим повышенной готовности.

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