Москва, , 11:35 — REGNUM Введение сертификатов на продукты питания для малоимущих граждан одобряет почти половина жителей России (48%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Больше всего выступают за идею введения продовольственных сертификатов молодые люди до 34 лет (54%), меньше всего — граждане старше 45 лет и те, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. в месяц (по 43%).

Не ободряют данную инициативу 30% опрошенных. Их главные аргументы: «надо повысить благосостояние населения, а не вводить талоны», «малоимущими числятся те, кто ими не является», и др.

Опрошены 17−18 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет в 374 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что введение продовольственных сертификатов для малоимущих может иметь смысл.

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