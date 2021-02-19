Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM Второй день подряд в Петербурге повышается суточная смертность от COVID-19. По данным оперативного штаба от 19 февраля, за последние сутки в городе подтвердили 47 летальных случаев болезни.

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Это на пять случаев больше, чем днем ранее, и второй показатель по стране после Москвы, где за сутки констатировали 53 смерти от ковида.

Всего в Петербурге за время пандемии 10 686 человек признали умершими непосредственно от COVID-19. Это второй показатель смертности от ковида после Москвы.

Добавим, в России за сутки зафиксировали еще 470 летальных исходов, общее число погибших, по официальным данным, достигло 82 396 случаев.

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Всего в Северной столице за время пандемии выявили 358 562 зараженных коронавирусом.

При этом в городе нарастает госпитализация пациентов — накануне в больницу положили на 11% больше граждан с COVID-19, чем в тот же день неделю назад. Власти уже подтвердили, что готовятся к третьей волне пандемии, так как сейчас Петербург находится на «нисходящей позиции» второй волны.

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