Москва, , 11:27 — REGNUM Россия и ряд других европейских стран предложили внести изменения в Конвенцию о дорожном движении, которые касаются движения автономных транспортных средств по дорогам общего пользования. Об этом 19 февраля сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы Экономического и социального совета (ЭСС) ООН.

Отмечается, что Конвенция о дорожном движении, которая была принята в 1968 году в Вене, призвана стандартизировать правила дорожного движения на международном уровне.

Предложенная инициатива подразумевает внести в Конвенцию понятие «автоматизированная система вождения». Под ним будет пониматься программно-аппаратный комплекс, который фиксирует ситуацию на дороге, а также самостоятельно управляет транспортным средством и сигнализирует водителю о маневрах.

К инициативе присоединились: Бельгия, Люксембург, Португалия, Франция, Финляндия, Швейцария и Швеция.

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