, 11:21 — REGNUM Начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин вручил грамоту за спасение утопающего 11-летнему школьнику, спасшему на озере друга, который провалился под лед. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

«Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Роман Чурсин вручил грамоту «За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность при спасении утопающего, неравнодушие к чужой беде и активную гражданскую позицию» и памятные подарки школьнику из Владивостока», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что 7 февраля во Владивостоке в районе станции Моргородок на озере Чан при катании на коньках 10-летний друг награжденного не заметил полынью, присыпанную снегом, упал в воду и начал тонуть. Сразу после этого школьник бросился на помощь оказавшемуся в воде товарищу и помог ему выбраться на лёд.

«Благодаря отважности, крепкому и надёжному плечу друга была спасена жизнь четвероклассника», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подозреваемых по делу о гибели девятилетней девочки в сельском фонтане допрашивают следователи в Волгоградской области.