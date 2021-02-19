Кемерово, , 11:18 — REGNUM Врачу-терапевту одного из медицинских учреждений Прокопьевска вынесен приговор за оформление медицинских документов для оформления инвалидности за взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

«Она признана виновной в совершении 11 эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки организованной группой»), — уточнили в ведомстве.

Установлено, что с марта 2017 года по февраль 2018 года врач входила в состав комиссии медико-социальной экспертизы (МСЭ). Совместно с руководителем бюро МСЭ за деньги 60-летняя врач оформляла необходимые медицинские документы для установления или продления группы инвалидности гражданам, не имеющим для этого медицинских показаний. В общей сложности она получила более 50 тысяч рублей. Это выяснилось в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении руководителя бюро МСЭ.

Врач вину признала частично. Она утверждала, что действовала одна, а не в группе с руководителем бюро МСЭ. Суд приговорил её к штрафу в размере 3 млн 100 тысяч рублей с лишением права четыре года занимать должности в бюро МСЭ.