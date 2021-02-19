Орск, Оренбургская область, , 11:09 — REGNUM Мэр Орска Оренбургской области Василий Козупица обратился к населению с просьбой помочь с уборкой снега с городских улиц после обильного снегопада.

«Уважаемые орчане! Любую, даже самую сложную задачу можно решить сообща. Поэтому, если у вас есть такая возможность, призываю вас принять посильное участие в ликвидации снежных заносов возле своих подъездов и частных домов. Город справится с поставленной задачей, но если мы навалимся всем миром, то сделаем это намного быстрее» — оставил глава муниципалитета обращение в Instagram.

Напомним, на востоке региона 18 февраля бушевала метель, муниципалитеты перешли на режим повышенной готовности. В Гае, Новотроицке, Орске отменили занятия в школах. В Орске интенсивные осадки и сильный ветер привели к транспортному коллапсу. Пришлось приостановить движение трамваев из-за снежного заноса путей.

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