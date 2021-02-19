Керчь, Крым, , 11:07 — REGNUM Почти месячная норма осадков выпала в Керчи и окрестностях города 19 февраля, данные журналистам предоставила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

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«Высота снежного покрова в Керчи — 47 см, это очень много, Владиславовка (восток Крыма) — 16 см, Симферополь — 21 сантиметр, Ангарский перевал — 15 сантиметров. На Ай-Петри совсем немного — 4 сантиметра», — цитирует Любецкую Крыминформ.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 февраля из-за сильного снегопада был перекрыт Крымский мост. Затем его ненадолго открыли со стороны Крыма, однако затем снова закрыли полностью. Со стороны Керчи образовалась значительная пробка. В Краснодарском крае из-за непогоды отменили автобусное сообщение с Крымом.

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