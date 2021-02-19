Москва, , 11:05 — REGNUM Сопредседатель центрального штаба ОНФ и центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева сообщила, что в России может быть создан единый банк фотографий времен Великой Отечественной войны, хранящихся в различных государственных архивах.

Цунаева напомнила о скандальных историях, связанных с глупыми ошибками дизайнеров и чиновников, когда на праздничных плакатах в честь Дня Победы изображались представители армий противника и их оружие.

«У нас появилась идея создать банк данных фотографий с описанием из государственных архивов времен войны», — цитирует ее сайт ОНФ.

По её словам, это необходимо, чтобы дизайнеры «с недостатком знаний не вытягивали из интернета первую попавшуюся фотографию», а чётко понимали, кто и что на ней изображены.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля Госдума России в первом чтении приняла законопроект, который вводит запрет на демонстрацию изображения военных преступников времён Великой Отечественной войны. Исключение касается тех случаев, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Читайте подробнее: Госдума запрещает изображения военных преступников