Мадрид, , 11:02 — REGNUM В конце марта 2021 года Балеарские острова получат крупную поставку вакцины против COVID-19, как и остальные автономные сообщества. Это обязательство, которое министр иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Аранча Гонсалес Лайя взяла на себя 19 февраля с главой правительства Франсиной Арменгол после встречи в Мадриде, сообщает испанское издание Última Hora.

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Кроме того, глава исполнительной власти заверила, что стратегия безопасного возобновления туризма продвигается вперед.

«Будет важно поддерживать низкий уровень заболеваемости на Балеарских островах, а также обеспечить высокий уровень вакцинации и свободное передвижение, чтобы туристы могли добраться до нашего автономного сообщества и позволить нам оживить нашу экономику», — сказала глава правительства после встречи.

Арменгол подтвердила, что они работают вместе с правительством Педро Санчеса, чтобы «этим летом на островах был туристический сезон», хотя она признала, что невозможно определить точную дату.

Хотя Балеарские острова соблюдают все меры и с каждым днем число заболевших COVID-19 среди населения региона сокращается, Арменгол пояснила, что также необходимо проанализировать эпидемиологическую ситуацию в других странах, в основном в Великобритании и Германии.

Балеарские острова готовы к туристическому сезону и с функционированием паспорта вакцинации для иностранных граждан. Если это невозможно, Балеарская исполнительная власть выступает за то, чтобы туристы могли легко передвигаться, представив соответствующие тесты, подтверждающие, что они не заражены коронавирусом. Арменгол подчеркнула, что существуют и другие меры для обеспечения безопасности путешествий, такие как проверки в портах и аэропортах, которые уже проводятся на Балеарских островах.

Арменгол ясно дала понять, что «нет необходимости бить тревогу», потому что все необходимые правовые ограничительные меры, чтобы остановить пандемию, приняты. «Сначала мы должны хорошенько подавить эту третью волну в Испании, а затем мы будем шаг за шагом исправлять ситуацию», — предложила она.