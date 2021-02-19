Самара, , 11:10 — REGNUM Встречу со старшими многоквартирных домов (МКД) Самарской области в режиме видеоконференции провел глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на связь с губернатором вышли свыше десяти тысяч человек, которые на общественных началах отстаивают интересы своих соседей и обеспечивают качественное предоставление жилищно-коммунальных услуг.

По словам Азарова, в течение последних двух лет в области были обновлены подходы в работе Государственной жилищной инспекции и активности граждан. В связи с этим удалось избавиться от некоторых недобросовестных управляющих компаний.

Азаров отметил, что часто посещает разные города, муниципальные образования и сельские поселения области.

«И на каждой территории глава муниципалитета меня убеждает в том, что знает абсолютно все проблемы ЖКХ, каждого дома, находится на прямой связи с председателями МКД и решает все вопросы по мере возникновения», — сообщил он.

Глава региона отметил, что при этом во время прямого общения со старшими по домам и анализе обращений граждан выясняется, что «реальная картина далека от той, которую мне пытаются представить».

Азаров подчеркнул, что такую ситуацию нужно менять. Он выказал уверенность в том, что только прямой контакт с жителями может стать залогом успешной работы.

«Все условия я для этого создал и личным примером, и личным контролем. Уверен, что наша работа, которую мы совместно начинаем, будет иметь успешные результаты», — сообщил он.

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