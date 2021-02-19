Челябинск, , 10:57 — REGNUM В Челябинской области за 18 февраля выявили 233 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Число ежедневно обнаруживаемых случаев заражения продолжает снижаться. Для сравнения: за 17 февраля в регионе выявили 28 ковид-пациентов, за 16-е — 249, а за 15-е — 255. Тем не менее с начала пандемии на Южном Урале обнаружили уже 50 209 случаев заражения.

Выздоровели уже 42 494. Больных COVID-19 насчитывается 5714. Также зафиксировано ещё восемь случаев смерти пациентов с коронавирусом, при этом пятеро скончались от COVID-19.