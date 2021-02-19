Москва, , 10:56 — REGNUM В Россию экстрадирован из Италии гражданин РФ Морис (Борис) Джугашвили (Циклаури). Его подозревают в убийстве, совершенном 20 лет назад в Ставропольском крае. В ходе ссоры подозреваемый ударил ножом своего знакомого, который скончался на месте преступления, сообщили в МВД РФ.

Известно, что преступление было совершено в городе Новопавловске в июне 1999 года. После его совершения злоумышленник скрылся, его объявили в розыск, с 2016 года — он числится в международном розыске. Спустя четыре года, в сентябре 2019 года, Циклаури, сменивший фамилию на Джугашвили, был обнаружен в Италии.

В настоящее время его переправили в Москву по требованию Генпрокуратуры. Следствие установит истину, и виновный предстанет перед судом, несмотря на срок давности совершенного преступления.