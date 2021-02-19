Гай, Оренбургская область, , 10:54 — REGNUM В Гайском городском округе Оренбургской области 19 февраля отменили занятия в школах из-за неблагоприятных погодных условий.

По данным администрации муниципалитета, в школу сегодня не идут ученики начального звена всех городских, а также Ириклинской и Колпакской школ. Отменили занятия для учеников первых-девятых классов Новопетропавловской, Писаревской, Репинской, Поповской, Нововоронежской школ и для всех учащихся Новониколаевской школы.

Стоит отметить, что в школах города второй день подряд отменяют занятия.

Напомним, с 18 февраля в Гайском городском округе действует режим повышенной готовности. Причиной стали снегопад и метель.