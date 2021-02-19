Стокгольм, , 11:16 — REGNUM Правительство Швеции поручило Государственному миграционному управлению обеспечить в перевозку в страну не только 5 000 беженцев в рамках спецквоты ООН на 2021 год, но и доставить тех беженцев, которые не смогли приехать в страну в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Каждый год Швеция принимает 5 000 беженцев из стран третьего мира в рамках квоты Организации Объединенных Наций. Беженцы, которые прибывают из Африки и Ближнего Востока, автоматически получают вид на жительство и различные социальные выплаты.

В 2021 году правительство поручило миграционному ведомству принять еще 1 400 беженцев. Речь идет о тех «просителей убежища», которых Швеция не смогла принять в прошлом году из-за пандемии.