Стокгольм, , 11:24 — REGNUM Правительство Швеции приняло решение о выделении Национальной ассоциации сексуального просвещения (RFSU) дополнительных 3 миллионов крон (€300 тыс.) для образования мигрантов. Об этом сообщила газета Fria Tider со ссылкой на свои источники.

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Как заявили в правительстве, деньги будут использованы «для улучшения сексуального и репродуктивного здоровья женщин и мужчин из числа мигрантов». А сама RFSU должна «распространять знания о сексуальных и репродуктивных правах в данной целевой группе».

О результатах своей работы RFSU сообщит в министерство социальных дел не позднее 1 марта 2022 года. Решение о выделение средств поддержали «Социал-демократы», «Зеленые», «Центристы» и «Либералы».

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