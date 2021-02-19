Симферополь, , 10:38 — REGNUM В Республике Крым продолжается снижение числа новых носителей коронавируса — за минувшие сутки, 18 февраля, подтверждено 117 новых случаев заражения. Об этом 19 февраля сообщили в региональном оперативном штабе. Накануне сообщалось о 126 новых пациентах.

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«За 18 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 74 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — написал в соцсети глава Крыма Сергей Аксёнов.

Всего за период пандемии в Республике Крым подтверждено уже 35 015 случаев заражения коронавирусом, 30 681 человека выздоровел. С начала пандемии в Крыму скончались 883 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе шесть человек — за последние сутки.