Минск, , 10:37 — REGNUM Суд Московского района Минска начал рассмотрение дела о разглашении врачебной тайны в отношении врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналиста оппозиционного информационного портала Тut. by Екатерины Борисевич. Об этом 19 февраля сообщает портал Тut.by.

«Начинается суд над журналисткой Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным», — говорится в сообщении.

Как считает следствие, 12 и 13 ноября 2020 г. в нарушение неразглашения врачебной тайны журналист Борисевич склонила Сорокина к предоставлению информации о пациенте больницы Романе Бондаренко. При этом врач, в свою очередь, как считает генпрокуратура Белоруссии, «умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера».

Также в генпрокуратуре указали, что полученные от Сорокина данные были использованы в материале, опубликованном порталом 13 ноября, в результате чего, «распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам».

При этом представители гособвинения считают, что данное действие привело к тяжким последствиям — к повышению напряженности в обществе, а также побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий. Вместе с тем, и врачу, и журналистке, предъявили обвинение в соответствии с третьей частью 178 статьи Уголовного кодекса Белоруссии, по которой им может грозить до трех лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении 43 чиновников из Белоруссии за «подрыв демократии» в республике.