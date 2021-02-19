Париж, , 11:16 — REGNUM В школьных столовых французского города Лион введут «уникальное меню без мяса» для того, чтобы замедлить распространение SARS-CoV-2. Об этом в письме главам районов города сообщила сотрудник мэрии Стефани Леже, ответственная за образование.

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Мэрия Лиона, возглавляемая представителем «зеленой» партии «Европа Экология Зеленые» Грегори Дусе, введет в школьных столовых города «уникальное меню без мяса, чтобы обеспечить более быстрое обслуживание учеников и ускорить процесс выдачи порций».

«Новые социальные правила предполагают расстояние в два метра между посетителями столовой. Уникальное меню позволит нам ускорить обслуживание и принять больше детей», — заявила Леже, объяснив, что «это не вегетарианское меню», поскольку в нем присутствуют рыба и вареные яйца.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября Грегори Дусе отказался принимать участие в традиционной церемонии принесения «клятвы эшевенов», потому что она противоречит его взглядам.

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