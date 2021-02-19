Пермь, , 10:31 — REGNUM Строительство моста через Чусовую в Пермском крае сегодня серьёзно отстает от графика: из 14 мостовых опор установлено только две береговые, сообщает 19 февраля пресс-служба краевой администрации.

Между тем, компания-подрядчик заявила о готовности уже в 2021 году выполнить объем работ на общую сумму более 6 млрд рублей от стоимости проекта и завершении проекта ориентировочно в 2023 году.

Представитель генподрядчика заявил, что компания привлекла дополнительные ресурсы, и с начала 2021 года строительство вновь находится в активной фазе. К концу года намерены установить все 14 опор моста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый мост станет «близнецом» существующего и возводится в 18 м от действующего моста. Новый мост должен стать частью транспортного коридора Москва — Казань — Пермь — Ханты-Мансийск — Сургут — Томск.

Строительство началось в 2018 году, завершить его планировали в 2021 году.

Работы ведутся в рамках концессионного соглашения с ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК). Генеральным подрядчиком объекта является АО «Стройтрансгаз». Ввод объекта позволит разгрузить действующий мост и избавиться от регулярных пробок.

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