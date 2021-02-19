Дятьковский район, , 10:26 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении заведующей одним из детских садов в Дятьковском районе Брянской области. Женщина фиктивно трудоустроила в дошкольное учреждение четырёх знакомых, сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе регионального УМВД.

На должности работников детского сада заведующая приняла четверых своих знакомых. Трудовые обязанности они не выполняли, числились в штате лишь формально. Подозреваемая получала реальную зарплату за подставных лиц. Следствие считает, что в результате действий заведующей из бюджета похищено 134 тысячи рублей.

В детском саду изъята документация, опрошены свидетели. Женщину могут лишить свободы на срок до шести лет.