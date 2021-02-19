Барнаул, , 10:22 — REGNUM Мужчины в Республике Алтай — моложе, чем в Алтайском крае. Информацию о том, что представляют собой представители сильного пола в двух алтайских регионах специально к 23 февраля подготовил Алтайкрайстат.

Так, средний возраст мужчин Алтайского края на начало 2020 года составил 37,99 лет, тогда как в Республике Алтай их средний возраст не превышает 32,69 года.

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин в республике больше, чем в Алтайском крае (65,85 лет против 66,88 года). Также известно, что в Алтайском крае на 1000 мужчин приходится 1166 женщин, в соседнем Алтае — прекрасного пола чуть меньше (1106 женщин).

Мальчиков в Республике Алтай по итогам 2020 года родилось больше, чем в Алтайском крае: 53,9% против 51,5%. Общая численность мужчин в Алтайском крае на 1 января 2020 года составляла 1070 тысяч человек (46,2% в общей численности населения). Численность мужчин в Республике Алтай на 1 января 2020 года составляла 104 566 человек.