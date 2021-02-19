Варшава, , 10:14 — REGNUM В Польше появятся мобильные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши, полномочный представитель польского правительства по вакцинации от COVID-19 Михал Дворчик во время пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

«Работа над созданием мобильных пунктов идет полным ходом. По нашим планам, они должны быть готовы через полтора месяца. Это необходимо как для вакцинации граждан, которым тяжело самостоятельно прийти в стационарный пункт для того, чтобы сделать прививку, а также просто для ускорения процесса вакцинации населения», — заявил Дворчик.

Он напомнил, что сегодня в Польше работают более 6 тысяч стационарных пунктов, где делают прививки от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 февраля в Польше от коронавирусной инфекции вакцинировали более 2,5 млн человек.