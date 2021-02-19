Москва, , 10:18 — REGNUM Три ошибки автовладельцев, которые могут привести к ржавчине на кузове новой машины, назвали эксперты портала «Автовзгляд».

По мнению экспертов, появление ржавчины на кузове новых автомобилей может вызвать неправильная установка шумоизоляции. Так, при покупке бюджетных автомобилей многие владельцы начинают улучшать шумоизоляцию, обрабатывая снаружи арки колес специальной вибродемпфирующей мастикой. Если перед выполнением этой процедуры правильно не обработать арки колес, то может возникнуть ржавчина.

Еще одна ошибка — это установка самодельной защиты мотора, которая может нарушить воздушный обмен в подкапотном пространстве. По словам экспертов, всего через несколько лет после установки такой защиты в скрытых полостях подрамника из-за скопившейся там грязи и реагентов может образоваться ржавчина.

Также к проблемам со ржавчиной может привести оклейка виниловой пленкой деталей кузова. Для того, чтобы этого избежать, эксперты советуют тщательно мыть автомобиль перед процедурой, а все детали обрабатывать специальным средством.

Ранее стало известно, что в среднем жители России тратят на содержание своих автомобилей в год 108 000 рублей.

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