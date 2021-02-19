Москва, , 10:08 — REGNUM Власти Финляндии еще на месяц продлили запрет на пересечение границ страны иностранными туристами, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Границы Финляндии останутся закрытыми до 18 марта 2021 года, в том числе и для российских туристов. В АТОР напомнили, что с марта 2020 года приостановлена выдача туристических виз в эту страну.

Подать документы в визовый центр сейчас могут только члены семей граждан Финляндии, владельцы недвижимости, сезонные работники и путешествующие «по неотложным семейным делам».

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 февраля все граждане старше 12 лет, прибывающие в Финляндию, должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

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