Белгород, , 10:20 — REGNUM 31-летнюю женщину подозревают в организации занятия проституцией в Белгородской области. Жительница одного из крупных городов региона анонимно нанимала работниц, деньги от интим-услуг переводились на банковский счёт родственника подозреваемой, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Настоящего имени организатора не знали ни клиенты, ни «сотрудники» бизнеса. Женщина использовала мессенджеры, а номера телефонов были зарегистрированы на других лиц.

«Девушки, которых она курировала, оказывали интимные услуги на территории Белгорода. По предварительным данным, злоумышленница подбирала кадры, размещая в сети Интернет объявления о вакансиях в сфере эскорт-услуг. Сама подозреваемая принимала заказы, а также контролировала, чтобы анкеты её работниц всегда находились в топе тематического сайта», — пояснили в полиции.

Половина суммы от каждой «сделки» поступала подозреваемой. Деньги работницы и клиенты переводили на банковский счёт, открытый на имя родственника сутенёрши. В квартире женщины полицейские изъяли телефоны, наличные деньги, записную книжку с различными контактами.

Возбуждено уголовное дело. Женщина дала признательные показания, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.