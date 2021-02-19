Тбилиси, , 10:04 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 16 391 исследования на SARS-CoV-2 выявили 388 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 19 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 267 701 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 260 597 победили инфекцию, в том числе 331 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3406 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе девять — в течение последних суток. В стационаре лечат 1813 пациентов, в оборудованных гостиницах — 232. На карантине находятся 253 человека.

Согласно официальным данным на 18 февраля, в Грузии за сутки выявили 365 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 17 188 тестов.

Стоит отметить, что парламент Грузии накануне поддержал законопроект об ужесточении масочного режима. В случае вступления новых правил в силу, штрафы будут выписывать не только тем, кто не носит маску в общественном помещении, но тем, кто нарушает масочный режим на улице. При повторном нарушении штраф будет удваиваться с 20 лари (около $6) до 40 лари (около $12).

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