Киев, , 10:03 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 6531 новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 19 февраля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 2304 человека, 120 пациентов скончались от осложнений, вызванных болезнью COVID-19.

Наибольшее количество заражений выявлено в Ивано-Франковской и Винницкой областях — 753 и 581 случай соответственно.

За время пандемии на Украине выявили 1 млн 293 672 случая заражения, из них 24 972 случая завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине подтвердили 6237 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 163 пациента от COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук заявила, что министр здравоохранения страны Максим Степанов дал слово начать вакцинацию до конца февраля 2021 года, в противном случае его могут уволить.

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