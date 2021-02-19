Сочи, Краснодарский край, , 09:57 — REGNUM Снегопад в Сочи продолжится 19 февраля, новый снежный залп в городе-курорте ожидают в середине дня, об этом написал в телеграм-канале глава Сочи Алексей Копайгородский.

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»Продолжаем устранять последствия непогоды в Сочи. Радует, что ночью обильных осадков не наблюдалось, поэтому больше сил и средств удалось направить на расчистку высокогорных районов, которые серьезно пострадали накануне», — написал мэр.

Так, в ночь на 19 февраля было восстановлено электроснабжение большинства пострадавших от непогоды сёл по основной сети или при помощи передвижных источников питания. Наиболее значительно от непогоды пострадали населенных пункты Верхнениколаевское, Орел-Изумруд, Вардане, Верино, Красная Воля, Илларионовка, Воронцовка и Калиновое озеро. Восстановительные работы продолжаются, в них задействованы 173 человека в составе 51 аварийной бригады.

Продолжается расчистка дорог города и сёл — работает 290 единиц спецтехники, в том числе 150 МКД. За сутки использовано 1,8 тысячи тонн противогололедных материалов. В Красной Поляне сохраняется режим повышенной лавиноопасности, не исключено ограничение продажи скипассов.