Уфа, , 09:55 — REGNUM 152 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

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Сообщается, что всего в республике выявлено 27 298 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 21 672 человек, в том числе 241 человек победил вирус за последние 24 часа. В больницах продолжают лечение 280 пациентов с COVID-19, а 5101 человек лечатся дома.

Отмечается, что в республике за сутки была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19. Всего в регионе скончались 245 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 18 февраля в республике выявили 152 случая заражения коронавирусом.

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