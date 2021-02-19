Краснодар, , 09:47 — REGNUM Отправка пассажирских автобусов с вокзалов Краснодарского края в Крым временно приостановлена из-за непогоды и приостановки движения по Крымскому мосту. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе администрации края.

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»Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто из-за снегопада и плохой видимости в обоих направлениях. Сейчас подъезды к мосту расчищает дорожная техника. Очистить дорожное полотно планируется в ближайшие часы. До тех пор пассажирские автобусы с вокзалов Краснодарского края в Крым отправляться не будут, чтобы избежать большого скопления транспорта», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 19 февраля движение по Крымскому мосту было временно закрыто из-за сильного снегопада и плохой видимости. По данным на 08:30 МЧС Республики Крым сообщило о частичном возобновлении движения. При этом в Керчи скопилась километровая пробка из 200 автомобилей — в ней застряли в том числе восемь пассажирских автобусов.

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