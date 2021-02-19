Москва, , 09:46 — REGNUM В Москве до 2023 года планируется закупить 6 тыс. единиц новейшего медицинского оборудования. Об этом 19 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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"В 2020−23 годах городские больницы и поликлиники получат 6 тысяч единиц новейшего оборудования — ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и многое другое», — написал мэр.

По его словам, решение об этом было принято ещё до пандемии коронавируса, в 2019 году. Столичные власти планируют полностью обновить высокотехнологичное оборудование здравоохранения.