Нейпьидо, , 09:48 — REGNUM Получившая ранение в голову в ходе разгона в Мьянме протестных акций полицейскими женщина 19 февраля скончалась в больнице. Об этом 19 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на брата погибшей.

Как рассказал брат погибшей 20-летней женщины, она была ранена боевой пулей, после чего ее госпитализировали и подключили к системе искусственного жизнеобеспечения.

При этом Reuters уточняет, что это единственный погибший во время проходящих в стране акций протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Британии объявило о введении санкций против руководителей военного ведомства и министерства внутренних дел Мьянмы Мья Тхун У и Соу Тхута.