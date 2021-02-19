Краснодар, , 09:42 — REGNUM Временная перехватывающая парковка на 300 автомобилей и пункты обогрева организованы в Темрюкском районе Краснодарского края — в направлении Крымского моста — 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

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Временная стоянка для автомобилей организована в станице Старотитаровской, возле Крымского моста, а также в поселке Тамань организованы пункты обогрева для водителей. По направлению к мосту выставлены отряды ГИБДД, которые направляют автомобили на перехватывающую парковку.

Как сообщало ИА REGNUM, движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли утром 19 февраля из-за сильного снегопада и низкой видимости, на мосту продолжает работать дорожная техника. По данным МЧС Республики Крым, с 08:30 движение по мосту было частично восстановлено, но замедленно. В результате со стороны Керчи образовалась километровая пробка из 200 автомобилей.

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