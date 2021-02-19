Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга готовятся к третьей волне пандемии коронавируса, которая может произойти из-за низких темпов вакцинации населения. Об этом на телеканале «78» сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев.

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По его словам, город готов к худшему развитию событий, поэтому городские власти подготавливают стационары к приему большого количества пациентов, а также укомплектовывают их необходимым количеством СИЗ.

«Эпидситуация развивается особенным образом, волнообразно, и сейчас мы в нисходящей позиции», — уточнил Эргашев.

Количество выздоровевших превышает 315 тыс. человек, а в процентном соотношении — на 15−30% это число выше, чем количество тех, кто получает положительный тест на COVID-19. Чиновник также уточнил, что если эта тенденция продолжится, в городе на Неве могут быть сняты некоторые ограничения, однако пока говорить об этом рано.

«Ситуация пока хрупкая, необходимо соблюдать все правила, маски и дистанции. Но мы готовы, если пойдёт дальнейшее снижение, снимать следующие ограничения», — отметил вице-губернатор.

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Напомним, в Петербурге на 19 февраля привито хотя бы первой дозой вакцины всего 3,5% населения.

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